Nourriture pour animaux canadienne

L’alimentation est un facteur indispensable pour la survie des animaux. Une nourriture saine et équilibrée permettra à ces êtres vivants d’assurer leur immunité, leur croissance ainsi que leur bien-être au quotidien. Si nourrir des animaux ne nécessite pas de grands efforts, cela implique de prendre quelques précautions.

Cependant, dénicher nourriture idéale pour la bonne santé des chiens ou des chats n’est pas une tâche facile. En réalité, l’alimentation doit répondre à certaines normes. Nous vous invitons à découvrir dans ce guide tous les besoins alimentaires des animaux pour une meilleure qualité de vie.

Politique pour l’importation : aliments pour animaux de compagnie

L’ACIA, l’Agence Canadienne d’Inspection des Aliments se charge de la réglementation des importations d’aliments pour les chiens et chats. Cela permet de limiter l’introduction d’affections animales au Canada. Les produits sont réglementés selon les normes sur le bien-être des animaux si ceux-ci sont importés sur le territoire canadien. Il s’agit notamment :

des aliments pour chiens et chats ;

des gâteries pour chiens et chats ;

des produits à broyer pour chiens et chats.

Les importations personnelles

L’importation des aliments pour chien et chat par les voyageurs est autorisée (20 kg de limite) si certaines conditions sont remplies. D’abord, les aliments doivent provenir des Etats-Unis et être dans un emballage commercial. Aussi, la personne qui vient des Etats-Unis doit être en possession des produits à son arrivée sur le sol canadien. Celle-ci doit également être accompagnée des animaux à qui les aliments importés seront donnés. Il convient de noter que les produits importés ne sont donnés qu’à l’animal qui va avec la personne au Canada.

Les importations commerciales

En ce qui concerne les importations commerciales, une évaluation des risques doit avoir lieu. A l’issue de cette évaluation, un permis d’importation sera délivré par l’Agence Canadienne d’Inspection des Aliments (ACIA). Dans d’autres cas, une inspection de l’agence qui conçoit les produits dans le pays étranger doit être effectuée. Cela permettra d’avoir des informations supplémentaires pour une prise de décision.

Les types de nourriture pour animaux

Il existe deux variétés de nourriture pour les animaux de compagnie à savoir : la nourriture sèche et la nourriture humide. Néanmoins, il est recommandé d’alimenter son chien ou chat avec de la nourriture sèche. Cependant, il est toutefois possible de lui donner de temps à autre de la nourriture humide.

La nourriture pour chien sèche

La nourriture sèche est la meilleure alimentation pour le bien-être du chien. En plus d’être pauvre en graisse, elle favorise une meilleure santé bucco-dentaire des animaux grâce à l’action de broyage qui est plus considérable. L’aliment sec est par ailleurs facilement conservable. En outre, une alimentation sèche est beaucoup moins chère.

L’unique bémol de la nourriture pour chien sèche est qu’elle est fade. Les animaux préfèrent habituellement les aliments humides. Il n’est donc pas étonnant que certains chiens ou chats capricieux refusent de consommer ce type de nourriture.

La nourriture pour chien humide

La nourriture pour chien humide est souvent contenue dans une boîte de conserve. Elle est adaptée aux animaux qui demandent plus de graisse ou d’eau dans leur alimentation. L’aliment humide est cependant plus difficile à rationner et à stocker. Néanmoins, il se conserve longtemps lorsque la boîte n’a pas été ouverte.

En tant que propriétaire d’animaux de compagnie, vous aurez certainement dû remarquer qu’ils préfèrent consommer de la bouffe en canne. Le goût et l’odeur de la nourriture humide sont clairement plus attirants pour les chiens et chats. En revanche, le taux considérable d’humidité de ce type d’aliment est dû à un manque d’élément nutritif pour l’animal. De plus, la forte teneur en graisse peut conduire à une prise de poids considérable chez les animaux.

La nourriture Orijen

Orijen est une marque canadienne spécialisée dans la distribution d’aliments pour chiens et chats. Ses aliments sont biologiquement adaptés et conçus à base d’ingrédients d’animaux complets. Les produits de l’entreprise correspondent parfaitement au régime naturel de vos animaux grâce à la qualité des ingrédients utilisés. Orijen n’emploie que des procédés de qualité les plus frais qui proviennent d’animaux éduqués de manière éthique et morale. Ceux-ci sont livrés au quotidien et ne sont aucunement congelés.

La marque Orijen offre une meilleure nutrition aux chiens et chats grâce à un régime constitué de protéines. Ces dernières permettent à votre animal de maintenir un poids normal et une faible masse musculaire. La nourriture Orijen pour chiens et chats est aussi riche en acides gras oméga-3 et oméga-6 favorisant une peau saine de votre toutou.

Avec ce type d’aliment, son pelage sera également très brillant. D’ailleurs, tout le monde veut avoir un chien ou un chat avec un beau pelage ! Les produits ne renferment aucun agent de conservation encore moins d’OGM. Opter pour la nourriture Orijen pour son chien est une excellente option.

En résumé, l’alimentation chez les animaux prend en compte de nombreux facteurs et occupe une place importante dans leur croissance. Il faut donc miser sur une nourriture saine et équilibrée comme celle de la marque Orijen.