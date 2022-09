Comment améliorer ses randonnées en bicyclette sans se ruiner

La randonnée en bicyclette est une activité prisée pendant la saison estivale. Découvrir sa région autrement, faire de nouvelles rencontres, faire de l’exercice physique en s’amusant. Ce sont autant de raisons de se lancer dans le cyclotourisme. Vous aussi vous voulez vous y mettre, mais vous recherchez avant tout des solutions pour améliorer l'expérience? Suivez nos conseils!

Bien équiper son vélo

Pour une expérience des plus agréables, pensez à bien équiper votre deux-roues avant de partir. Pour votre confort et votre sécurité, vous devez par exemple opter pour une selle offrant une assise large. Vous devez également vous munir d’un casque de vélo afin de vous protéger des coups de soleil et des chocs. En outre, vous pourriez avoir besoin d’une remorque si vous faites de la randonnée avec des enfants en bas âge.

Vous trouverez tous les meilleurs accessoires pour le vélo en vous rendant dans les magasins spécialisés. Et si vous avez un budget limité, passez par les sites de petites annonces afin de dénicher des accessoires d’occasion.

Vérifier l'état de son vélo

Il serait imprudent de se lancer dans la nature sans vérifier sa bicyclette. Avant votre départ, contrôlez donc vos pneus (gonflage et état). Ensuite, voyez si les patins et les câbles de vos freins fonctionnent bien. Des freins défaillants peuvent causer de graves accidents sur la route, donc ne les négligez pas. Vérifiez également le fonctionnement du dérailleur avant et arrière. Puis, terminez avec le contrôle de la direction et de la chaîne.

S'entraîner avant de se lancer

Si vous n’avez pas pédalé depuis longtemps, il serait plus sage de vous entraîner avant de vous lancer dans un voyage d’un ou plusieurs jours. Il vous suffit de vous exercer pendant une ou deux heures. Et pour vous mettre dans les mêmes conditions qu’une randonnée, n'hésitez pas à prendre de lourds objets avec vous. Bien que court, cet exercice vous permettra de vous familiariser avec votre vélo. Il vous aidera aussi à retrouver les bons réflexes de conduite et à voir comment votre corps réagit.

Emporter le nécessaire dans sa sacoche

S’il s’agit d’une randonnée de plusieurs jours, vous avez intérêt à bien remplir votre sacoche si vous voulez survivre dans la nature.

En premier lieu, vous aurez besoin de matériels de camping: tente, matelas, lampe frontale, corde, etc. Ensuite, pensez à emporter vos produits d'hygiène: gant de toilette, brosse à dents, dentifrice, déodorant, papier toilette, … N’oubliez pas la trousse de secours pour se soigner en cas de blessures: compresses, pansements, désinfectants, sérum physiologique, gant, …

Enfin, il faudra prévoir de la nourriture et de l’eau pour reprendre des forces. Si vous ne passez qu’une journée en plein air, optez plutôt pour des collations.

Faire du cyclotourisme ne s’improvise pas. En effet, vous devez prendre du temps pour vous préparer physiquement et surtout, vous devez vous assurer que votre deux-roues est en parfait état. Si toutes ces conditions sont réunies, vous passerez certainement un agréable moment, que vous soyez seul, en famille ou entre amis.