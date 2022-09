Aménagement paysager : 7 conseils pour préparer la rentrée

L’été touche à sa fin, l’automne est à nos portes. Il n’y a pas qu’au printemps qu’il est utile de faire un grand ménage de saison ! Démarrez l’année du bon pied, préparez votre jardin à cette nouvelle année pour continuer d’en profiter. Vous pouvez commencer par faire un petit tour de votre terrain, déterrer les mauvaises herbes et arroser ce qui doit l’être. Ensuite, suivez le guide !

Arroser le gazon

Les chaleurs estivales et votre absence durant les vacances ont pu dessécher votre gazon. Prenez soin de l’arroser le matin et le soir pour lui redonner son éclat avant l’automne. Si l’herbe a beaucoup poussé, tondez-la sans ramasser le gazon coupé pour nourrir le sol et préserver la fraîcheur du jardin.

Nettoyer les fleurs fanées

Arrachez les fleurs qui n’auront pas résisté à l’été. Retirez les fleurs et feuilles fanées ou atteintes de maladies pour limiter les dégâts. Utilisez un sécateur propre et désinfecté pour ne pas risquer de contaminer les autres plantes. C’est aussi l’occasion d'aérer vos plantes et de leur donner plus d’espace pour respirer !

Semer de nouvelles fleurs

Profitez de la fin de l’été pour planter de nouvelles plantes résistantes aux conditions hivernales pour maintenir la beauté de votre jardin durant toute la saison à venir. Pensez par exemple aux buis, aux hous ou aux mahonias.

N'hésitez pas à demander conseil à un professionnel paysagiste très au fait des conditions climatiques de la région pour choisir les espèces les plus résistantes et bien préparer votre terrain pour l’hiver !

Ne pas oublier le potager

Arrachez les légumes morts, désherbez les rangs de votre potager et plantez de nouvelles variétés en privilégiant les légumes de saison. Vous pouvez préparer des étiquettes pour vous y retrouver dans vos récoltes et ajouter un peu de décoration à votre potager, avec des panneaux en bois ou en ardoise par exemple !

Installer un abri de jardin

Si vos outils de jardinage sont souvent rangés dans un coin de votre jardin durant l’été, il est important de les protéger du froid et de la neige pour éviter qu’ils ne rouillent et ne s'abîment. Si vous manquez de place de rangement à l’intérieur de votre maison, vous pouvez construire une petite cabane sur votre terrain pour y stocker votre matériel. Profitez-en pour faire un grand nettoyage de vos outils !

Protéger le mobilier

La fin de l’été marque aussi le retour des intempéries et des températures plus fraîches. S’il vous est impossible de le ranger à l’intérieur, vous avez la possibilité de le protéger à l’aide d’une bâche de protection ou avec des produits spécifiques pour vous donner une chance de les retrouver en bon état à la fin de la saison hivernale.

Nettoyer votre bassin

Retirez les feuilles et les algues qui auraient pu s’installer dans votre bassin au cours de l’été. Profitez-en pour le nettoyer avant de rajouter de l’eau !