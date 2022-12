Besoin de plus de dons de sang après les perturbations de la tempête

La tempête Fiona, qui a causé 846 millions $ en dommages assurables, est l’événement météorologique le plus marquant de l’année, suivi par le derecho qui a balayé le Québec et l’Ontario, selon Environnement et Changement climatique Canada. À la veille d’un système dépressionnaire qui pourrait devenir l’événement météo le plus important depuis ...