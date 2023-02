Nouveau chantier dans l’axe de l’autoroute 50 à Mirabel

Plusieurs milliers de clients d'Hydro-Québec sont privés d'électricité vendredi matin après le passage de pluie verglaçante et de neige sur une partie de la province. Vers 6h45, la société d'État signalait une cinquantaine de pannes à l'échelle du Québec, soit plus de 18 000 abonnés touchés. Les régions les plus affectées sont les Laurentides ...