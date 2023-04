Quels repas choisir pour manger sur le pouce?

Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont peu de temps à perdre, et encore moins à préparer un dîner. Il est facile de prendre des repas rapides ou des collations sur le pouce lorsque nous sommes pressés.

Prendre avec soi un fruit, un yogourt à boire ou un sandwich sont autant de possibilités… Il existe en effet de nombreux repas rapides et gourmands qui ne nécessitent que peu de temps à déguster. En voici quelques exemples.

Les fruits et légumes

Pour commencer, lorsqu'il s'agit de grignoter, les fruits et légumes frais sont la meilleure option. Non seulement ils sont riches en nutriments, mais ils sont également rapides à préparer.

Les pommes, les bananes et les oranges sont d'excellents en-cas à emporter, tandis que les petites carottes, les bâtonnets de céleri et les tomates sont idéaux pour les collations tout au long de la journée. Si vous voulez quelque chose de plus consistant, une poignée de noix ou un œuf à la coque peuvent être un bon choix.

Les sandwichs

Un sandwich ou un wrap est un autre choix de repas rapide et sain. Remplissez le pain ou les wraps de grains entiers avec des viandes maigres comme la dinde ou le poulet et beaucoup de légumes verts frais comme la laitue, le concombre et la tomate. Vous pouvez aussi ajouter de l'avocat ou de l'houmous pour plus de goût et de graisses. Pour une option végétarienne, remplissez votre sandwich ou votre wrap de tofu ou de tempeh grillé.

Les smoothies

Lorsque vous êtes pressés, les smoothies peuvent être une excellente option pour un repas rapide et nutritif. Mélangez simplement des fruits congelés, comme des baies et des bananes, avec du lait d'amande ou du yaourt pour obtenir une texture crémeuse. Vous pouvez aussi ajouter des épinards ou du chou frisé pour un apport supplémentaire en nutriments.

Préparer ses propres plats

Vous pouvez par ailleurs essayer de préparer des repas si vous avez plus de temps. Passez quelques heures le week-end à préparer des repas sains pour la semaine à venir. Les salades, les légumes rôtis, les viandes grillées ou le tofu en sont des exemples.

Vous pouvez également préparer à l'avance des céréales, comme le quinoa ou le riz brun, que vous aurez sous la main pour des repas rapides et faciles pendant la semaine.

Pour terminer, ce n'est pas parce que vous êtes pressé par le temps que vous devez sacrifier vos repas. Il existe de nombreuses options de dîner rapides qui ne nécessitent pas ou peu de préparation. Il existe de nombreuses méthodes pour être sain et bien nourri même lorsque vous manquez de temps, qu'il s'agisse de fruits et légumes frais, de salades préemballées ou de la préparation de certains repas à l'avance.