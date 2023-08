Le Canada verse 200 millions $ au nouveau Fonds-cadre mondial pour la biodiversité

Le Canada a annoncé le versement de 200 millions $ au nouveau Fonds-cadre mondial pour la biodiversité. Ce montant fait partie de l’engagement que le premier ministre Justin Trudeau avait pris à la COP15 à Montréal, de verser 350 millions $ «d'argent neuf» pour financer la protection de la biodiversité à l'international.

La création du nouveau Fonds-cadre mondial pour la biodiversité a été annoncée à Vancouver jeudi, à l’occasion de la septième Assemblée du Fonds pour l’environnement mondial. Cette assemblée accueille 185 pays jusqu’au 26 août.

Ce fonds est dédié à la protection de la biodiversité et la restauration de la nature dans les pays en développement et il a été créé pour mettre en œuvre certains des objectifs de l’accord Kunming-Montréal, ratifier au mois de décembre dernier à l’occasion de la 15e Conférence des parties (COP15).

«Un peu plus de huit mois se sont écoulés depuis que nous avons accueilli la COP15, et l’élan se poursuit avec le lancement du Fonds-cadre mondial pour la biodiversité. Le moment est venu de mettre en œuvre les mesures de préservation de la biodiversité, et ce, de toute urgence», a indiqué le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, dans un communiqué.

Pour sa part, le ministre du Développement international, Ahmed Hussen, a souligné que le Canada devient le premier pays à contribuer au nouveau fonds.

«Le nouveau Fonds-cadre mondial pour la biodiversité jouera un rôle clé dans la lutte contre la perte de biodiversité. Il s’y attaquera dans les pays en développement où les effets de la perte de la nature sont les plus importants», a écrit le ministre Hussen.

La COP15 s’était conclue par la signature de l’accord Kunming-Montréal qui comporte quatre objectifs et 23 cibles, dont la protection de 30 % des aires terrestres et marines de la planète d’ici 2030, ainsi que la mobilisation d’au moins 200 milliards $ par an en financement national et international lié à la biodiversité, provenant tant du secteur public que privé.

Stéphane Blais, La Presse Canadienne