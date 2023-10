Comment déterminer si votre structure de bâtiment est à réparer?

La structure de votre bâtiment est ce qui le maintient debout. Il va sans dire qu’il est important de comprendre en quoi consiste la structure de votre bâtiment et les problèmes à surveiller. Des éléments tels que les fondations, les poutres et les charpentes relèvent tous d’éléments structurels essentiels. Si vous remarquez un affaissement, de grandes fissures ou un déplacement de votre bâtiment, ce sont des signes qu'un ou plusieurs de ces éléments doivent être réparés. Cependant, ces signes ne sont pas toujours évidents. Voyons donc comment déterminer si votre structure de bâtiment a besoin d’être réparée.

Des fissures dans le béton

Le béton fissuré est généralement le premier signe de détérioration de la structure d’un bâtiment et constitue un problème grave qui entraîne non seulement des réparations, mais peut également entraîner des risques pour la santé. Cela peut se produire si l'eau s’infiltre dans le bâtiment à travers les fissures, formant ainsi de la moisissure qui peut être nocive pour la santé.

Lorsqu’il s’agit de repérer des fissures dans le béton, vous devez toujours inspecter minutieusement le bâtiment de l’intérieur et de l’extérieur. Les fissures à l’extérieur peuvent parfois être pires en raison d’éléments comme la pluie et la neige.

Si vous constatez que votre bâtiment présente des fissures anormales, faites appel à des spécialistes en structure de bâtiment tel que JG Lessard. Ils pourront inspecter minutieusement votre bâtiment et en faire la réparation au besoin.

Une infiltration d'eau

Même les bâtiments les plus récents peuvent souffrir de problèmes tels que des infiltrations d’eau. Lorsque le bâtiment permet aux éléments extérieurs de s’infiltrer, cela entraîne des problèmes majeurs à la structure d’un bâtiment. Les infiltrations d’eau peuvent provoquer de la moisissure, des dommages électriques, etc. Ces infiltrations ne se produisent pas uniquement par des fissures à l’extérieur, mais peuvent également se produire par des fuites de tuyaux.

Lorsque vous effectuez une inspection, cherchez toujours pour des taches d’humidités sur les murs et les plafonds. S’il s’agit d’une infiltration, il est temps d’en localiser la cause et de la réparer le plus rapidement possible. Un excellent moyen de prévenir les fuites consiste à utiliser des produits d’imperméabilisation du béton.

Des problèmes de fondation du bâtiment

Les fondations d’un bâtiment sont la clé absolue de sa survie dans le temps. Une fois les fondations endommagées, le reste du bâtiment suivra souvent. Vous devez toujours examiner attentivement l’extérieur du bâtiment dans son intégralité et tous les trottoirs autour du bâtiment pour vous assurer qu’ils sont structurellement solides et ne présentent aucun danger potentiel à long terme. Les problèmes de fondations d’un bâtiment peuvent prendre plusieurs formes, mais les principaux signes que vous devez chercher sont les fissures, les fuites, les murs déformés ou courbés et tout ce qui semble sortir de l’ordinaire.

Bien d’autres problèmes peuvent affecter la structure d’un bâtiment qui peuvent ne pas être visibles à l’œil nu. D’où l’importance de faire inspecter votre bâtiment régulièrement par des experts.