Héma-Québec lance un appel pour des dons de sang O positif et O négatif

Héma-Québec a lancé jeudi un appel aux dons de sang pour les personnes appartenant aux groupes sanguins O positif et O négatif.

L’agence explique que la période des Fêtes est souvent une période plus difficile pour l'approvisionnement en sang et qu’il y a eu hausse des besoins des centres hospitaliers.

Héma-Québec signale que de manière générale, sa réserve de sang s'établissait jeudi à un niveau adéquat, mais précise que les besoins pour les groupes O positif et O négatif ont augmenté, notamment en raison des conditions météorologiques des derniers jours, qui ont poussé plusieurs personnes à annuler leur rendez-vous.

Héma-Québec invite les donneurs qui ne peuvent respecter leur rendez-vous à prendre le temps de l'annuler afin de libérer les plages horaires pour d'autres personnes.

De plus, l’agence affirme qu’elle sera la plus flexible possible pour les donneurs appartenant aux deux groupes sanguins visés se présentant sans rendez-vous en centre ou en collecte.

Chaque don de sang peut sauver trois vies, de rappeler Héma-Québec.

Il est possible de prendre rendez-vous sur le web à l'adresse www.jedonne.hema-quebec.qc.ca ou en téléphonant au 1-800-343-7264 (SANG). Avant de se présenter à une collecte, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1-800-847-2525 ou de consulter le site web d'Héma-Québec.

La Presse Canadienne