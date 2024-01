Soins et services à domicile: oui, on a besoin de plus de monde, disent des syndicats

La Commissaire à la santé et au bien-être a raison de réclamer un important réinvestissement dans les soins et services à domicile. «On a besoin de plus de monde», clament des syndicats du secteur de la santé.

Les gens âgés ou ayant besoin de soins ou services à moyen ou long terme veulent généralement rester à domicile plutôt qu'en hébergement. Et l'argent que la société économiserait en béton et en brique pourrait être réinjecté dans les services et les soins à domicile, ont plaidé en entrevue, mercredi, des représentants de la FSSS et de l'APTS.

Le rapport publié mardi sur les soins à domicile par la commissaire Joanne Castonguay décrit l'approche actuelle, qui est d'un «autre temps». Le réseau aura besoin de beaucoup plus d'heures de soins et d'argent, vu le vieillissement de la population. Elle évoque en 2040 un besoin pour 571,9 millions d'heures de services et des dépenses qui devraient passer de 8,9 à 16,5 milliards $.

«Les gouvernements ont pris acte de la volonté de rester à domicile, mais on sous-finance partout», a déploré Réjean Leclerc, président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS), affiliée à la CSN.

Cela prouve qu'«il y a une importance à accorder au recrutement du personnel», a ajouté Robert Comeau, président de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

Lia Lévesque, La Presse Canadienne