Rappel du vaporisateur nasal APO-Mometasone

La société pharmaceutique Apotex rappelle deux lots d'un vaporisateur nasal sur ordonnance en raison d'une possible contamination bactérienne.

Le vaporisateur nasal APO-Mometasone est prescrit pour les symptômes d'allergies nasales chez les enfants, pour la sinusite chez les patients âgés de 12 ans et plus et pour les polypes nasaux chez les adultes.

Santé Canada affirme que les lots sont rappelés en raison d'une possible contamination bactérienne par le complexe «Burkholderia cepacia», ce qui peut présenter de graves risques pour la santé des personnes atteintes de maladies pulmonaires chroniques ou d'un système immunitaire affaibli, des femmes enceintes, ainsi que des personnes âgées et des enfants.

Les vaporisateurs concernés proviennent des lots TX5343 et TZ2586 et ont des dates de péremption de septembre et octobre 2025.

Santé Canada déclare que toute personne possédant les vaporisateurs rappelés doit les rapporter à une pharmacie locale pour qu'ils soient éliminés de façon sécuritaire.

Toute personne ayant des inquiétudes parce qu'elle ou ses enfants ont utilisé le produit devrait consulter un fournisseur de soins de santé.

Selon Santé Canada, la bactérie du complexe «Burkholderia cepacia» présente un faible risque pour la plupart des personnes en bonne santé.

Les symptômes d’une infection comprennent de la fièvre et des douleurs ou des pressions au niveau du visage.

La Presse Canadienne