Décès de Réal Massé personnage important de Lanaudière

C’est avec une immense tristesse que Tourisme Lanaudière souhaite informer ses partenaires et sa clientèle du décès d’un grand ambassadeur de la région de Lanaudière, monsieur Réal Massé, propriétaire et fondateur de la Pourvoirie Réal Massé, située à Saint-Zénon.

Pour Denis Brochu, directeur général de Tourisme Lanaudière, « Réal était un personnage unique, dédié non seulement à sa pourvoirie, mais aussi à toute sa région. Administrateur de Tourisme Lanaudière pendant plus de 25 ans, Réal aura eu une grande influence sur les destinées de notre région touristique, ainsi que sur sa notoriété. Depuis longtemps à l’animation d’une émission télévisée hebdomadaire de chasse et pêche, il était une figure connue auprès d’un large public et en a fait profiter largement la région de Lanaudière, et aussi tout le secteur des pourvoiries québécoises. »

Réal Massé a mené une vie pleine d’intensité, passant de la boxe professionnelle à la gestion d'une pourvoirie dans la magnifique région de Saint-Zénon. Sa moustache était devenue un symbole, sa poignée de main costaude et grandement amicale était légendaire! Encore récemment, il recevait personnellement chaque jour chacun de ses clients, qui revenaient généralement d’années en années. L’équipe actuelle de Tourisme Lanaudière gardera longtemps en mémoire son accueil exceptionnel, comme en fait foi cette photo prise lors de notre passage à une journée de pêche miraculeuse sur sa pourvoirie, en août 2023.

Tourisme Lanaudière tient à offrir ses plus sincères condoléances à sa famille, notamment à sa fille et son beau-fils, déjà grandement impliqués dans les destinées de la majestueuse Pourvoirie Réal Massé.