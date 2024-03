Le CISSS des Laurentides remporte le 1er prix Distinction 2024

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides a remporté le 1er prix Distinction 2024 décerné par le Groupe entreprises en santé dans la catégorie Santé et mieux-être psychologiques - Grandes organisations!

Ce prix souligne la réussite du projet pilote sur l’autogestion des horaires de travail, mené de mai 2022 à mars 2023, à l’unité des naissances de l’Hôpital de Saint-Eustache. Le projet consistait à permettre au personnel de produire, par lui-même, son horaire de travail. Les résultats, notamment en ce qui a trait à la réduction de l’absentéisme, au temps supplémentaire et au temps supplémentaire obligatoire, ont été exceptionnels. Le changement de culture vers une gestion de proximité, ainsi que l’approche plus humaine et favorisant les communications ont été essentiels au succès du projet.

Fort de ce succès, le CISSS des Laurentides déploiera, dans la prochaine année, l'autogestion des horaires de travail dans plusieurs autres unités de soins 24/7.

« Ce projet, basé sur la relation de confiance entre le gestionnaire et son équipe, favorise une grande amélioration de la qualité de vie des employés. Cette culture de collaboration, qui crée un environnement de travail maximisant la rétention de l’expertise et l’attraction du personnel, a des retombées positives pour la continuité et la qualité des soins offerts aux usagers », explique Mme Julie Delaney, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.

Organisés chaque année par le Groupe entreprises en santé, les Prix Distinction représentent un rendez- vous à ne pas manquer pour les organisations qui ont à cœur la santé et le mieux-être de leurs employés. L'objectif de ce concours est de mettre de l'avant et reconnaître les initiatives structurées mises en place par les milieux de travail en santé et en mieux-être au travail.