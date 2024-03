Immigration: Un montant de 240 000$ pour la MRC des Laurentides

La MRC des Laurentides a ratifié son entente avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités (PAC). Le MIFI octroie une contribution financière de 240 000 $ à la MRC dans le but de réaliser des projets sur son territoire afin que ses collectivités soient plus accueillantes et inclusives.

La MRC des Laurentides annonce aussi l’adoption de son Plan d’action en immigration pour la période 2024- 2026 avec un investissement de plus de 315 000 $ qui sera déployé pour soutenir des initiatives visant à accueillir et intégrer les nouveaux arrivants. En assumant un rôle de leader dans la régionalisation de l’immigration, la MRC des Laurentides s’engage à évaluer les besoins et défis locaux ainsi qu’à élaborer une nouvelle stratégie pour renforcer son impact en tant qu’acteur de proximité. La MRC des Laurentides a délégué à sa Corporation de développement économique (CDE) la gestion du volet immigration afin d’accompagner les acteurs socioéconomiques dans leur démarche de recrutement, d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants.

Le Programme d’appui aux collectivités du MIFI vise à accroître la capacité des collectivités à être plus accueillantes et inclusives. Il contribue avec d’autres programmes du Ministère et d’autres programmes gouvernementaux, à favoriser l’attraction, l’intégration et l’établissement durable des personnes immigrantes et d’autres minorités ethnoculturelles afin qu’elles participent pleinement, en français, à la prospérité du Québec. Dans le cadre de ce programme, les acteurs socioéconomiques du territoire de la MRC des Laurentides réaliseront les projets suivants :

Créer des activités de sensibilisation pour les acteurs du milieu portant sur la diversité et l’inclusion interculturelle ;

Offrir des ateliers et formations sur les enjeux liés à l’immigration ;

Développer des outils de sensibilisation pour les acteurs socioéconomiques du territoire ;

Collaborer et participer à la mise en place d’activités interculturelles ;

Réaliser un guide des bonnes pratiques pour l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes.

« Notre gouvernement est fier d’appuyer la MRC des Laurentides pour réaliser son plan d’action en matière d’immigration qui vise l’établissement durable des personnes immigrantes en région. Ce plan traduit la volonté de tout le milieu à bâtir des communautés plus inclusives, accueillantes et durables. La région des Laurentides offre de belles possibilités afin que les personnes immigrantes puissent y trouver une terre d’accueil chaleureuse pour s’y installer et s’y épanouir en français » affirme Mme Christine Fréchette, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

« La prospérité de notre région repose essentiellement sur son capital humain, une réalité d'autant plus cruciale dans le contexte actuel où la pénurie de main-d’œuvre se fait sentir avec encore plus d'acuité. Ensemble, nous nous efforçons de positionner notre territoire comme un lieu de choix pour des emplois de qualité, tout en favorisant un environnement accueillant et inclusif. Avec la participation active des acteurs socio-économiques, nous poursuivons notre engagement commun pour développer nos compétences et promouvoir les bonnes pratiques en matière de diversité culturelle » souligne Marc L’Heureux, préfet de la MRC des Laurentides.

Cette action s'inscrit aussi dans la continuité de la Stratégie Emploi, un plan d'action collaboratif axé sur l'attraction, le recrutement, l'intégration et la rétention des travailleurs pour atténuer les répercussions de la pénurie de main-d'œuvre dans la région de la MRC des Laurentides. Favoriser un environnement accueillant et inclusif pour la diversité ethnoculturelle est un catalyseur essentiel pour la réalisation des objectifs de cette stratégie.