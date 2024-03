Lancement du concours La minute Respire

La Fondation André-Boudreau et la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, veut outiller le personnel scolaire des Laurentides pour soutenir les enfants face au stress et à l'anxiété, notamment avec le retour du concours La minute Respire.

Selon près de la moitié des parents québécois (45 %), le personnel scolaire figure parmi les ressources les plus significatives pour aider les enfants face à cet enjeux.

Le concours s’adresse au personnel scolaire des Laurentides et se veut une occasion d’aborder le sujet du stress et de l’anxiété avec les jeunes et les adolescents afin de leur donner une boîte à outils pour une meilleure gestion du stress, de l’anxiété ou de l’hyperconnectivité;

Du 15 au 21 avril 2024, le personnel scolaire et les jeunes qu’ils côtoient seront invités à prendre une minute par jour pour travailler la gestion du stress avec les jeunes (une minute de respiration, de musique, de danse, de blagues, de relaxation, de folie);

Pour cette deuxième édition, l’école primaire gagnante recevra la visite de Pascal Morrissette et l’école secondaire gagnante recevra la visite de Claudie Mercier pour une rencontre interactive et ludique portant sur le stress et l’anxiété;

Les intéressés doivent visiter le tuaslederniermot.com pour s’inscrire au concours.

À propos de la campagne Respire

Via son site web et ses médias sociaux, la campagne Respire propose aux jeunes, aux parents, aux enseignants et aux intervenants du contenu éducatif et des outils téléchargeables afin d’amorcer une réflexion par rapport au stress et à l'anxiété et obtenir quelques pistes de solution et d’intervention.