Un Laurentien gagne 1 000 000 $

Le Canada a enregistré l'année dernière son taux de croissance démographique annuel le plus élevé depuis plus de six décennies, selon Statistique Canada. L'organisme fédéral affirme que la population a bondi de 3,2 % en 2023, son rythme le plus rapide depuis 1957, lorsqu'elle avait augmenté de 3,3 %. Cette augmentation a porté la population à ...