Blainville : une tournée des résidences des personnes aînées

Pendant les mois de février et mars, accompagnée des conseillères et conseillers des districts correspondants, la mairesse, Liza Poulin, a effectué une tournée des résidences de personnes aînées situées sur le territoire de Blainville, soit le Manoir Fontainebleau, l’Oasis, le Nobilis, le Manoir Blainville et le Borea.

« Prendre le pouls de la population, c’est essentiel dans notre travail d’élus. Les aînés de Blainville occupent une place importante dans notre communauté. Leurs commentaires et leurs préoccupations nous permettent de faire une mise à jour de notre offre de services », a affirmé Liza Poulin.

Transport en commun, mobilité active et sécurité à l’ordre du jour

Parmi les enjeux mentionnés par les usagers de ces résidences, notons l’accessibilité au transport en commun, la mobilité active, la sécurité et la pollution sonore occasionnée par la circulation automobile. « Nous avons pris bonne note de ces problématiques et déjà, dès 2024, des actions seront entreprises par la Ville pour améliorer la sécurité autour de certaines résidences. L’hiver prochain, nous veillerons à ce que les rues et trottoirs soient mieux dégagés et déglacés pour faciliter les déplacements », a ajouté la mairesse.

En matière de transport en commun, Liza Poulin a souligné que la Ville fait les représentations nécessaires auprès d’EXO pour obtenir une meilleure desserte des résidences. À la lumière des échanges avec les usagers, elle a constaté que des services municipaux comme le Taxibus sont encore trop méconnus des usagers et mentionné qu’une meilleure communication sera transmise aux résidences prochainement.

« Une chose est sûre : les aînés de Blainville peuvent compter sur notre administration pour défendre leurs intérêts et bonifier leur qualité de vie », a conclu la mairesse.

Lors de cette tournée, le Service de police de Blainville en a profité pour faire de la sensibilisation au sujet des tentatives de fraude et pour rappeler l’existence des programmes d’accompagnement et de soutien qu’il offre à cette clientèle.