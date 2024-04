Un projet qui rapproche les différentes générations

Le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a dernièrement lancé les onze capsules vidéo produites dans le cadre du projet Discussion avec nos aînés maintenant disponible sur le site Internet de la Ville.

Pensé et proposé par le comité histoire, patrimoine et toponymie de la Ville à l’automne 2022, ce projet intergénération a comme principal objectif de stimuler les interactions et les échanges entre les générations.

Concrètement, le projet consiste à faire découvrir la réalité des aînés aux jeunes d’aujourd’hui. Les plus jeunes posaient des questions au plus vieux, sur tous les sujets qui les intriguaient, les touchaient de près ou étaient simplement un mystère pour eux. Les réponses, souvent remplies de souvenirs, ont permis aux personnes aînées de dresser un portrait historique de leurs habitudes, leur mode de vie et leur jeunesse à une époque qui peut sembler bien loin pour nos jeunes âgés de 5 à 12 ans!

Ce projet a été rendu possible grâce au financement du programme Nouveaux Horizons pour les aînés du Gouvernement du Canada.

Grande participation

Ce sont les jeunes fréquentant le camp de jour durant l’été 2023 qui ont préparé les différentes questions qui furent posées aux personnes aînées. D’autres jeunes, de cinq à douze ans, ont pris place devant la caméra pour poser les questions. Une douzaine d’aînés, âgés de 65 à 88 ans, des personnes impliquées dans la communauté ou des résidentes et résidents de la Maison des aînés de Sainte-Anne-des-Plaines, ont par la suite été interviewés devant la caméra. Puis un montage dynamique, bonifié par des photos historiques, a été fait par TVBL, partenaire dans le projet.

Le résultat est plus qu’intéressant : onze capsules d’environ quatre minutes chacune portant sur des thématiques particulières. Moments touchants ou cocasses, faits impressionnants et petites anecdotes font de ces capsules des petits voyages dans le temps. Même la réalité de chaque personne aînée est intéressante à découvrir; un écart d’une vingtaine d’années sépare la personne aînée la plus jeune à la plus vieille!

Les jeunes et moins jeunes participants ont d’ailleurs pu faire connaissance officiellement lors du dévoilement des capsules durant un souper en mars dernier. En plus de pouvoir visionner les capsules sur écran géant, les « vedettes » ont pu échanger et poursuivre les discussions.

Encore plus de visibilité au projet

Au cours des prochaines semaines, le Service des loisirs et de la culture entreprendra des démarches auprès des écoles du secteur pour leur offrir différentes activités en lien avec les capsules. Il est même question d’offrir des activités de rencontre avec les personnes résidant à la Maison des Aînés.

Pour l’instant toutes les capsules sont disponibles sur le site Internet ou la page YouTube de la Ville. Les capsules seront partagées prochainement sur les médias sociaux.