La Ville de Sainte-Thérèse célèbre l’action bénévole

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, la Ville de Sainte-Thérèse a tenu sa Soirée reconnaissance des bénévoles le 16 avril dernier au Cabaret BMO Sainte-Thérèse. Près de 200 bénévoles y étaient rassemblés et ont eu la chance d’assister au spectacle intime de Frédérick De Grandpré.

« Cette année, la thématique est Bénévoler, c’est brillant. Effectivement, prendre part à l’action bénévole, c’est apporter son étincelle là où on aura toujours besoin de lumière! Vous êtes la preuve que nous pouvons tous contribuer à notre façon, je tiens donc à prendre un moment spécial pour vous remercier chaleureusement! », a mentionné aux invités madame Jacynthe Prince, mairesse suppléante de la Ville de Sainte-Thérèse.

Les prix Excellence Bénévolat Sainte-Thérèse

La Ville a également procédé à la remise de la deuxième mouture des prix Excellence Bénévolat Sainte-Thérèse. Ceux-ci ont été mis en place l’an dernier et servent à mettre en lumière des organismes et des personnes qui se démarquent par leur implication, et qui très souvent, travaillent bénévolement dans l’ombre.

Voici les lauréats qui ont reçu les honneurs pour l’édition 2024 :

Catégorie « Engagement d’une vie » : Denise Labelle, impliquée auprès de Dépanne-Tout (26 ans de bénévolat)

Catégorie « Bénévole d’exception » : Robert St-Louis, impliqué auprès du Club Optimiste Ste-Thérèse (15 ans de bénévolat)

Catégorie « Relève remarquable » : Sandrine Lemire-Roy, impliquée auprès du Parrainage civique des Basses-Laurentides (1 an de bénévolat)

Catégorie « Organisme inspirant » : Centre de prévention du décrochage scolaire Oméga, impliqué dans la communauté depuis 25 ans

De plus, la mairesse suppléante a profité de l’occasion pour souligner l’apport bénévole considérable de monsieur Réjean Nadeau, nommé Citoyen d’honneur 2024 de la Ville de Sainte-Thérèse.