Centraide Laurentides fait un don de 10 000 $ pour le programme Hibou préventif

Centraide Laurentides a fait un don de 10 000 $ pour supporter le programme Hibou préventif de l'organisme Escouade pour l'enfance.

À l’aire du web 4.0, l'organisme est à planifier la refonte du site web (appuyée par un projet ponctuel du PSOC) avec du contenu pour les parents et des capsules pour les enseignants. En marge de cette transformation numérique, nos animatrices- intervenantes formées en travail social et en psychoéducation développent Hibou préventif, un programme éducatif conforme aux exigences du MEQ en matière d’éducation à la violence sexuelle. Ce programme guidé et adapté pour les enseignants du primaire a reçu l’appui de Centraide Laurentides dans le cadre des projets ponctuels - Investissement social.

Grâce à Hibou préventif, il sera ainsi possible de décupler le nombre d’enfants et d’adultes ayant accès à leur contenu pédagogique, pour toucher plus de 20 000 enfants et 2000 adultes par année à la fin de 2027.

Ainsi ils auront une plus grande portée régionale (estimée à 80 000 personnes en portée directe et indirecte) et contribuerons à diminuer les discriminations et les exclusions subies par les enfants. Tout en leur permettant de grandir en sécurité, de s’épanouir et de développer tout leur potentiel.

« Nous vous remercions du travail que vous faites au quotidien et nous sommes fiers de pouvoir collaborer avec vous », conclut Patrice Clément, directeur | Développement des collectivités à Centraide Laurentides.

Escouade pour l'enfance

L’Escouade pour l’enfance sensibilise et outille pour prévenir la violence à l’égard des enfants. Notre programme d’ateliers est offert principalement dans les écoles primaires, afin que les adultes et les enfants de 4 à 12 ans puissent reconnaître les différentes formes de violence et y faire face. Notre belle région, les Laurentides, est vaste et diversifiée; sa population comprend un peu plus de 670 000 individus, dont 129 940 jeunes 1.

Selon le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, il y aurait un dixième des habitants des Laurentides qui vivent actuellement sous la mesure du faible revenu 2. D’ailleurs, 13,6 % des parents laurentiens n’auraient accès à aucune forme de soutien social et 22,8 % rencontreraient d’importants obstacles à l’usage de services aux familles 3. Le faible statut socio- économique et le manque de soutien sont des facteurs de vulnérabilité associés à l’apparition de problématiques familiales, telles que la maltraitance à l’égard des enfants. En 2023, 13 808 signalements d’enfants ont été reçus par les services de protection de la jeunesse des Laurentides (DPJL), dont 33 % ont été retenus. 67 % des enfants pris en charge par la DPJL avaient moins de 12 ans 5.

Marise Perrier, directrice générale de l’organisme, explique : « Au vu des données précédentes, il appert que notre mandat est d’autant plus important; afin de (re)donner le pouvoir d’agir aux enfants. »