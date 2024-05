Première pelletée de terre du futur garage municipal de La Conception

La direction de la Municipalité de La Conception, en compagnie de la députée provinciale de Labelle Chantal Jeannotte, des élus municipaux ainsi que les professionnels et l’entrepreneur se sont réunis le 22 mai sur le site du futur garage municipal sis au 2157, rue des Violette afin d’officialiser le début de la construction du tout nouveau bâtiment.

Ce projet tant attendu par les élus, l’administration ainsi que la population peut désormais se concrétiser grâce au soutien que la Municipalité a obtenu de la part du gouvernement du Québec, provenant du Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM), via lequel une aide financière de 5 070 000 $ a été accordée.

Impact sur les comptes de taxes

L’investissement maximal prévu pour ce projet est de 8 267 800$, incluant les imprévus, les contingences, les frais de financement, les honoraires professionnels, les études géotechniques ainsi que tous les équipements spéciaux, tels qu’un pont roulant, un système de rangement fixe, l’enseigne, le terrassement et l’aménagement extérieur, etc. Cela dit, le résiduel de l’investissement non absorbé par l’aide financière est prévu dans le cadre d’un emprunt à long terme, réparti pour remboursement par les taxes sur une période de 30 ans, l’impact taxable annuellement sera alors peu significatif.

La Municipalité remercie donc dignement la ministre des Affaires municipales, Madame Andrée Laforest et la députée de Labelle, madame Chantale Jeannotte pour l’aide financière octroyée qui aura un impact indéniable sur les comptes de taxes de la population Conceptionnoise.

« Avec le soutien de notre gouvernement, La Conception aura bientôt l’espace nécessaire pour entreposer et entretenir ses véhicules des services de la voirie et des travaux publics. Situé près de la route 117, le nouveau garage municipal sera mieux positionné dans un secteur non-résidentiel. Des infrastrutures municipales modernes et sécuritaires contribuent à la qualité de vie du personnel municipal et des citoyens » a souligné la députée de Labelle.

Le maire, monsieur Gaëtan Castilloux, mentionnait fièrement les immenses bénéfices évidents pour tous les départements et services des travaux publics, mais aussi pour toute la communauté qui percevra les retombées importantes de ce bâtiment pour les décennies à venir. « Notre équipe veut prioriser les projets de façon proactive, prioriser ce projet est une grande fierté pour nous tous, surtout avec la généreuse aide financière obtenue! ».

« Vous ne pouvez qu’imaginer tout l’enthousiasme, l’ardeur et l’énergie positive qui se dégagent des membres composant l’équipe des travaux publics qui sont emballés et ont hâte d’occuper et de travailler dans le nouveau bâtiment qui sera construit aux plus hautes normes de sécurité et aux exigences et besoins réels d’aujourd’hui et de demain. De plus, un bâtiment moderne et accueillant constitue un atout significatif en ce qui a trait à la rétention de notre personnel, en plus d’améliorer notre capacité de recrutement, le tout dans le but d’assurer la pérennité des services » mentionne fièrement madame Josiane Alarie, directrice générale et greffière-trésorière.

Cette construction qui est plus qu’essentielle servira à entreposer et entretenir tous les véhicules des services de la voirie, optimisera les opérations quotidiennes, priorisera un environnement conforme aux normes et sécuritaires en tout point, et plus encore. Les citoyens seront très heureux de percevoir moins de bruit et moins de circulation dus aux véhicules municipaux qui seront hébergés dans le nouveau secteur, hors du noyau villageois.

Nous y retrouverons en plus, un atelier mécanique optimisé pour une meilleure autonomie des services en régie interne et une meilleure ergonomie pour notre personnel, une baie de lavage, un espace dédié à la réception des marchandises, ainsi que des nouveaux bureaux adaptés. Tout est réfléchi pour une efficience optimisée, en adéquation avec les besoins actuels et futurs de la Municipalité.

Les travaux publics à La Conception c’est 9 employés permanents, 2 employés saisonniers, 2 cadres, 15 véhicules et équipements roulants, plus de 90 km de routes, 6 bâtiments, 5 parcs, dont deux avec modules de jeux pour enfants, 10 km de conduites d’aqueduc, 2.5 km de conduites d’égout et 1.5 km de réseaux pluviaux à entretenir tout au long de l’année.