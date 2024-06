Dépistage de la surdité chez les nouveau-nés offert dans les Laurentides

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides est fier d'annoncer le déploiement du Programme québécois de dépistage de la surdité chez les nouveau-nés (PQDSN) dans chacune des unités des naissances des hôpitaux de la région des Laurentides.

Il s’agit d’une approche proactive qui permet d'identifier rapidement les nourrissons à risque de surdité, offrant la possibilité d'une intervention précoce et assurant ainsi un soutien adapté à la famille dès les premiers jours de vie.

L’ensemble des parents des Laurentides sera invité à participer au programme, et ce, dès la naissance deleur enfant. Les tests de dépistage sont gratuits, sans risques et sans douleur pour le nouveau-né. Les équipes de chacune des unités des naissances sont formées pour assurer une mise en œuvre efficace et bienveillante de ce programme.

La présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, Mme Julie Delaney, se réjouit de la mise enplace de nouveaux services pour les familles des Laurentides : « Ce programme s’ajoute aux nombreusesinitiatives et services offerts aux tout-petits de notre région. Je suis convaincue qu’il contribuera de manièresignificative à la santé et au bien-être de nos nouveau-nés. ».