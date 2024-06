Des boîtes de récupération de balles sur les terrains de tennis de Blainville

Suite à une idée de l’Association de tennis de Blainville, la Ville a fait l’acquisition de 50 boîtes dédiées à la récupération de balles de tennis. Cette nouvelle initiative s’inspire de l’organisme Tendev, qui s’est donné comme mission de rendre la pratique du tennis moins polluante.

« Cette démarche permettra aux joueurs de tennis de la Ville de Blainville de recycler près de 10 000 balles. Le caoutchouc, principal matériau d’une balle de tennis, prend plus de 400 ans à se décomposer. Il arrive même qu’il ne se décompose jamais. Ces balles sont donc très polluantes », a déclaré Francis Allaire, conseiller délégué à l’environnement.

Or, grâce à l’OBNL québécois Tendev, les balles ramassées sont envoyées dans une usine qui décape et broie la matière pour contribuer à créer de nouveaux matériaux, tels des tapis et de la peinture pour les terrains de tennis, par exemple

Cette action innovante s’inscrit dans les objectifs du Plan de transition écologique de la Ville. Les boîtes se trouvent dans ces parcs :

Marc-Aurèle-Fortin

Parc équestre

Des Hirondelles

Blainville

Fontainebleau

« La participation à cette démarche est volontaire, mais la Ville de Blainville croit à son importance. Chaque petit geste compte. J’invite donc les adeptes de tennis à donner une nouvelle vie à leurs vieilles balles en les déposant dans les boîtes situées aux abords des terrains », a conclu David Malenfant, conseiller délégué aux loisirs et à la vie communautaire.