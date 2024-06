Saint-Lin-Laurentides poursuit sa mission de reboisement

Le jeudi 14 juin , Arbre-Évolution Coop et la ville de Saint-Lin-Laurentides ont complété une 4e opération de reboisement en autant d’années. Le projet a consisté en la plantation de près de 500 arbres sur une zone en friche tout près d’un quartier résidentiel à proximité du chemin de l’usine.

Près de 50 personnes ont participé à l’activité de mise en terre, dont plusieurs employés de l’administration municipale.

Une plantation participative près d’une future école

Depuis 2022, la ville de Saint-Lin a sollicité l’aide du Programme de Reboisement Social™ d’Arbre-Évolution à quatre reprises, contribuant à la mise en terre de 1267 arbres dans cinq secteurs de son périmètre urbain. « L’objectif est d’agir comme une bougie d’allumage auprès des communautés. Avec notre soutien financier et notre expertise, on encourage les milieux de vie à passer à l’action et réaliser des projets ambitieux », explique Simon Côté, coordonnateur général d’Arbre-Évolution.

Pour Saint-Lin, ces plantations visent à rendre la ville plus résiliente face aux changements climatiques qui peuvent entraîner davantage de vagues de chaleur et d’inondations. Le site retenu cette année est une prairie située entre un quartier résidentiel et la future école primaire anglophone. L’ajout de cet écran arboricole permettra de créer une zone de fraicheur bénéfique aux résidents ainsi qu’aux éventuels étudiants. » explique Marie-Claude Sénéchal, directrice générale de la ville. « Cet espace est déjà riche en végétation ! Nous avons décidé de conserver l’intégralité du couvert végétal afin de soutenir nos précieux pollinisateurs », ajoute-t-elle.

Captation carbone et biodiversité ; une pierre deux coups

Le Programme de Reboisement Social™ vise aussi à soutenir des projets qui vont séquestrer le Co2 de l’atmosphère et augmenter la biodiversité, deux enjeux globaux qui sont au cœur de la lutte aux changements climatiques. « Le Programme permet aux entreprises de financer la plantation d’arbres afin de compenser leur empreinte carbone. Un protocole est appliqué et les municipalités s’engagent à assurer la protection des arbres pour un minimum de 50 ans », ajoute M. Côté, qui mentionne également que 14 essences d’arbres ont été sélectionnés dans le plan de reboisement. Pour le projet de 2024 à Saint-Lin, trois partenaires d’Arbre-Évolution ont contribué : Le Cégep du Vieux-Montréal, Horizon Thai et Charles River Lab. « C’est encourageant de constater que nos engagements de carboneutralité appuient concrètement dans des projets locaux de reboisement », précise Pascal Labonté, conseiller en environnement pour le Cégep.

« Au nom de la ville de Saint-Lin-Laurentides, je tiens à remercier Arbre-Évolution pour leur professionnalisme, encore une fois, ainsi que les partenaires financiers pour leur important soutien. Il est inspirant de voir nos équipes s’impliquer pour créer des milieux de vie de qualité pour nos concitoyens » conclut Marie-Claude Sénéchal, directrice générale de la Ville.