Fermetures de nuit sur l'autoroute 640 à à Saint-Eustache

Dans les nuits du 14, 15, 16 et 17 juillet, le ministère des Transports procédera à la réparation de structure sur l'autoroute 640, entre la route 148 et le boulevard des Promenades à Saint-Eustache et Deux-Montagne.

Des fermetures sont prévues pour procéder à ces travaux :

Les 14 et 15 juillet, de 21 h à 6 h 30 le lendemain

Fermeture complète de l’autoroute 640, en direction ouest, à la hauteur de la route 148 (Arthur-Sauvé) et de la bretelle d’accès menant à l’autoroute 640, en direction ouest, à partir de la route 148.

Les 16 et 17 juillet, de 21 h à 6 h 30 le lendemain

Fermeture complète de l’autoroute 640, en direction est, à la hauteur du boulevard des Promenades, de la bretelle menant du boulevard des Promenades à l’autoroute 640, en direction est et de la bretelle menant de la rue Saint-Eustache à l’autoroute 640, en direction est.

Détours

Pour les usagers voulant prendre l’autoroute 640 en direction ouest : Détour via la route 148, le boulevard Pie-XII, le boulevard de Deux-Montagnes, la 20e Avenue et le boulevard des Promenades.

Pour les usagers voulant prendre l’autoroute 640 en direction est : Au sud de l’autoroute, détour via le boulevard des Promenades, la 20e Avenue, le boulevard de Deux-Montagnes, le boulevard Pie-XII et la route 148.

Au nord de l’autoroute, détour via le boulevard Industriel et la route 148.

Ces travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques défavorables. Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511.