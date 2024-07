Achèvement des grands travaux de la rue Turgeon à Sainte-Thérèse

L'achèvement des travaux sur la rue Turgeon est prévu à la fin du mois d'août indique la Ville de Sainte-Thérèse. Les travaux en cours sur la rue Turgeon permettront d’aménager des traverses piétonnes à toutes les intersections entre les rues Dubois et Saint-Alphonse, ainsi qu’une traverse cycliste à l’intersection de la rue Napoléon.

La Ville souhaite aussi rappeler que les commerces du secteur sont ouverts et accessibles lors des travaux.

Les différentes phases des travaux seront effectuées l’une à la suite de l’autre et ne se chevaucheront pas.

Du 25 juin au 25 juillet approximativement : fermeture complète de la rue Turgeon, entre la rue Dubois (intersection incluse) et la rue Napoléon, fermeture de la rue Dubois, entre les rues Saint-Joseph et Virginie.

Du début à la mi-août approximativement : fermeture complète de la rue T urgeon, entre la rue Napoléon (intersection incluse) et le boulevard Desjardins.

Dès la mi-août, pour une période approximative de quelques jours : fermeture complète de la rue Turgeon, entre le boulevard Desjardins (intersection incluse) et la rue Joseph-Hamelin.

Les fins de semaine, dès les 13 et 14 juillet, la Ville ouvrira le chantier à la circulation régulière dans la mesure du possible. Plusieurs facteurs, notamment ceux liés à la sécurité des usagers de la route et aux conditions météorologiques, devront être considérés avant la réouverture de la rue les samedis et dimanches.

Pour les informations les plus à jour sur les entraves et fermetures de rue à Sainte- Thérèse, les personnes intéressées peuvent visiter la page « Infos-travaux » du site Web de la Ville au sainte-therese.ca > Ville > Actualités > Info-travaux.

Elles peuvent également consulter la fiche détaillée du projet au citoyen.sainte-therese.ca.

Travaux de chemisage du réseau d’aqueduc

La Ville souhaite également aviser les résidents qu’un nouveau chantier sera lancé sur la rue Turgeon à la fin du mois d’août et s’étalera jusqu’au mois d’octobre, entre la rue Saint-Jacques et la limite sud de la ville. La circulation régulière sera maintenue, mais se fera en contresens avec des panneaux de signalisation « Cédez le passage ».

Avec ces travaux, la Ville optimisera l’état de son réseau d’aqueduc et minimisera les pertes d’eau potable sur son territoire. Dans un souci de maintenir les activités commerciales sur la rue Turgeon, elle utilisera une technique de réparation par chemisage qui réduira l’impact des travaux sur la circulation automobile.