Listeria: le site de contamination identifié par l'ACIA situé à Pickering, en Ontario

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) affirme que la récente contamination à la Listeria de plusieurs laits végétaux a eu lieu dans une usine de Pickering, en Ontario.

L'ACIA indique que la contamination s’est produite sur une «ligne de production dédiée» à Joriki, une installation de traitement de boissons tierce utilisée par le fabricant Danone Canada.

La chaîne de production a été «complètement démontée pendant l’inspection des installations».

L’Agence de la santé publique du Canada a précédemment confirmé 18 cas de listériose liés au lait d’amande, au lait de coco, au lait d’amande et de coco et au lait d’avoine de marque Silk, ainsi qu’au lait d’amande de marque Great Value.

Les cas confirmés se trouvaient en Ontario, au Québec, en Alberta et en Nouvelle-Écosse et comprenaient 13 hospitalisations et deux décès.

Le ministère de la Santé de l’Ontario a rapporté que les décès se sont produits dans cette province.

L'avis de rappel concernant les laits végétaux a été lancé pour la première fois le 8 juillet. Des experts en santé ont déclaré que la Listeria peut rendre les gens malades jusqu’à deux mois après qu'ils ont mangé ou bu des produits contaminés.

Les produits concernés ont des dates de péremption allant jusqu’au 4 octobre inclusivement et leur code de produit contient le numéro 7825, selon l’avis de rappel.

«Aucune production sur cette chaîne de production dédiée ne redémarrera tant que les mesures correctives nécessaires ne seront pas mises en œuvre et que l’ACIA ne sera pas convaincue que toute contamination a été identifiée et éliminée», a déclaré mercredi l’Agence canadienne d’inspection des aliments dans un communiqué.

«Danone Canada et Joriki Inc. (Pickering) sont pleinement engagés dans l’enquête en cours sur la salubrité des aliments afin de déterminer la source de la contamination et mettent en œuvre des mesures correctives, notamment des protocoles de sécurité et de production améliorés», indique également le communiqué.

La couverture santé de La Presse Canadienne reçoit le soutien d’un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La PC est seul responsable de ce contenu.

La Presse Canadienne