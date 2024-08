Sainte-Thérèse prête à intervenir en cas d’inondation

La Ville de Sainte-Thérèse souhaite informer les citoyens qu’elle met en place toutes les mesures pour assurer leur sécurité et qu’elle se prépare à toutes les éventualités causées par les restes de l’ouragan Debby.

La rivière aux Chiens est présentement à un niveau normal, mais en raison des fortes précipitations de pluie annoncées entre jeudi soir et samedi midi (80 à 120 millimètres), les autorités municipales sont mobilisées et elles surveilleront la situation de près. Elles effectueront un suivi du niveau de l’eau plusieurs fois par jour et demeureront prêtes à déployer rapidement leur plan de mesures d’urgence, si nécessaire.

Conseils à suivre

La Ville sollicite la collaboration des citoyens afin de limiter leur utilisation de l’eau puisque le réseau municipal d’eaux usées sera sursollicité avec la pluie diluvienne annoncée.

Les citoyens, plus particulièrement ceux situés dans la zone à risque d’inondations près de la rivière aux Chiens, sont invités à être vigilants et à mettre en place les mesures nécessaires. À cet effet, des recommandations sur les gestes à poser avant, pendant et après une inondation sont disponibles sur le site Internet de la Ville au www.sainte-therese.ca > Services > Services aux citoyens > Mesures d'urgence. Par ailleurs, des employés municipaux ont livré des sacs de sable à la disposition des citoyens à trois endroits, soit au parc Richelieu, à l’intersection des rues De Rouen et De Roussy de même que sur la rue Bouleteau.

Alertes citoyennes et avis d’urgence

Si ce n’est déjà fait, inscrivez-vous dès maintenant au système d’alertes et d’avis municipaux au citoyen.sainte-therese.ca et soyez avisé par texto, courriel ou téléphone lors de mesures d’urgence.

Aide aux sinistrés

Advenant la nécessité d’une évacuation, la Ville sera en mesure d’ouvrir un centre d’accueil pour les sinistrés. Toutefois, les citoyens habitant dans la zone à risque sont encouragés à songer à un endroit où se loger en cas d’évacuation justifiée par une inondation.

Renseignements

Pour toute question relative aux inondations, les citoyens peuvent téléphoner à la ligne dédiée aux situations d’urgence au 450 434-1550. La Ville de Sainte-Thérèse les encourage aussi à visiter régulièrement son site Web et à suivre sa page Facebook pour les mises à jour sur la possibilité du débordement de la rivière aux Chiens et les entraves possibles sur le réseau routier.