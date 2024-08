Appel à la population de Rosemère pour le grand nettoyage riverain

La Ville de Rosemère invite sa population à participer au « Grand nettoyage riverain », le samedi 7 septembre, aux abords de la rivière des Mille-Îles.

Cette corvée de nettoyage est tenue depuis plusieurs années, en collaboration avec des villes avoisinantes et des partenaires du milieu, dans le but de protéger les écosystèmes aquatiques en participant à la réduction des déchets dans les cours d’eau de la région.

Devenu un véritable mouvement écologique, le Grand nettoyage riverain rassemble les villes de Blainville, Boisbriand, Deux-Montagnes, Laval, Lorraine, Pointe-Calumet, Rosemère, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sainte-Thérèse et Saint-Eustache, ainsi que le Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL) et le parc de la Rivière-des-Mille-Îles. L’an dernier, la corvée a permis de ramasser plus de 5 000 livres de déchets, pour un environnement plus sain et plus joli !

« Nos cours d’eau sont une richesse inestimable et nous sommes responsables collectivement de les protéger et d’en prendre soin. Je suis fier de constater que le nettoyage des berges devient une activité régionale à laquelle adhèrent de plus en plus de villes, d’organismes et de citoyens. Je félicite et remercie tous les partenaires de ce projet. J’invite les citoyennes et citoyens à s’inscrire en grand nombre à cette activité aux retombées si concrètes pour l’environnement et la faune de notre région » , mentionne le maire de Rosemère Eric Westram.

Modalités d’inscription et de participation à Rosemère

Les personnes intéressées à se joindre au Grand nettoyage riverain de la Ville de Rosemère doivent s’inscrire à l’adresse courriel [email protected] en prenant soin d’indiquer le nom et l’âge de chaque participant. L’événement, dont le point de rencontre est à l’usine de filtration de Rosemère (111, boul. Labelle, Rosemère), se déroulera de 9 h à midi.

L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps. Il est recommandé de porter des vêtements longs et des souliers fermés ou des bottes de pluie afin de réduire les risques de contact avec des plantes ou espèces nuisibles. Il est également conseillé d’apporter des gants et du chasse-moustiques.