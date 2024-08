Consignes de prévention du nettoyage après inondation

Retirez l’eau et asséchez les surfaces touchées dès que possible. Aérez les pièces en ouvrant les fenêtres et les portes pour maintenir un taux d’humidité inférieur à 50 %.

Lavez avec du savon sans ammoniaque et de l’eau chaude les surfaces et les objets qui ont été en contact avec de l’eau souillée. Rincez-les avec de l’eau propre.

Jetez tous les articles poreux et trempés ne pouvant être séchés et nettoyés (ex. tapis, meubles rembourrés, isolants, gypse, etc.) ainsi que les produits de beauté, articles de toilette, tétines, biberons et suces pour bébé.