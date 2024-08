Les perturbations sur les principales lignes de trains de banlieue se poursuivent

Des milliers d'usagers des trains de passagers canadiens pourraient devoir modifier leurs plans de voyage pour une deuxième journée après qu'un lock-out ferroviaire à l'échelle nationale a paralysé les lignes dans les principales régions métropolitaines.

Le ministre fédéral du Travail, Steven MacKinnon, a demandé au Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) d'imposer un arbitrage définitif et exécutoire pour mettre fin à l'arrêt de travail.

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) a déclaré jeudi soir qu'elle avait mis fin à son lock-out et lancé un plan de relance, tandis que la compagnie Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) a affirmé qu'elle se préparait à redémarrer ses opérations.

Le CPKC a également déclaré dans un communiqué que le CCRI avait convoqué une réunion urgente jeudi soir pour la reprise du service, mais note que le syndicat des Teamsters a refusé de discuter de la reprise du service et souhaite soumettre des observations pour contester la constitutionnalité de la directive de M. MacKinnon.

Le CN et le CPKC ont mis en lock-out des travailleurs après avoir échoué à conclure un accord sur un nouveau contrat avant la date limite de 00 h 01 jeudi, la première fermeture simultanée des deux plus grands chemins de fer du Canada.

Dans la région de Montréal, trois des lignes de train du réseau Exo qui circulent sur les voies du CPKC resteront suspendues vendredi, soit celles de Vaudreuil/Hudson, Saint-Jérôme et Candiac. Les trains circulant sur le réseau du CN, soit les lignes de Mont-Saint-Hilaire et de Mascouche, conservent un service normal.

La porte-parole d'Exo, Catherine Maurice, a indiqué que le délai de reprise des services reste inconnu. «Nous attendons les instructions du CPKC avant de statuer sur les modalités et le moment de reprise du service des trains de banlieue», a-t-elle précisé jeudi.

Des voyageurs déconcertés ont été refoulés des lignes ferroviaires fermées jeudi, et l'agence responsable de GO Transit en Ontario a déclaré que le service resterait interrompu vendredi sur la ligne Milton et à la gare GO de Hamilton.

Le transporteur régional de la Colombie-Britannique, TransLink, a annoncé que le service du West Coast Express resterait également hors service vendredi.

Via Rail a déclaré que les trains sur sa ligne Sudbury-White River de 480 kilomètres, qui circule trois fois par semaine dans le nord de l'Ontario, sont annulés jusqu'à ce que l'arrêt de travail soit résolu.

Les chemins de fer de banlieue concernés en Ontario et en Colombie-Britannique circulent également sur des lignes appartenant au CPKC.

Le CPKC indiquait jeudi que de plus amples détails sur le calendrier de reprise du service seraient fournis une fois qu'elle aurait reçu l'ordre du conseil des relations industrielles.