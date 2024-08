Un succès pour la quatrième édition de l’épluchette annuelle de la députée

Louise Chabot, députée de Thérèse-De Blainville, souligne le succès de la quatrième édition de son épluchette annuelle de blé d’inde qui avait lieu le 25 août dernier au Centre culturel et communautaire de Thérèse-De Blainville, à Sainte- Thérèse.

« Mon équipe et moi sommes fiers d’avoir organisé cet événement familial pour recevoir nos citoyennes et citoyens en guise de reconnaissance. Je souhaite à remercier chacune des personnes présentes pour l’occasion. Ce sont elles qui ont fait de cette journée un succès », de déclarer Louise Chabot.

Cette année, c’est plus de 150 personnes qui sont venues à la quatrième édition de l’épluchette annuelle de la députée. « Je veux aussi remercier les élus municipaux qui étaient présents, ainsi que la Ville de Sainte-Thérèse et leurs employés pour la logistique de l’événement. Je ne passerai pas sous silence la précieuse contribution de mon équipe de bureau et des bénévoles qui ont permis que mon épluchette soit une réussite! », de conclure la députée de Thérèse- De Blainville.