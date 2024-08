La saison des pommes est débutée dans les Laurentides

La saison d’autocueillette dans les vergers de la région des Laurentides est officiellement lancée, offrant aux familles une chance de se reconnecter avec la nature et de déguster les premières variétés de pommes fraîches de l'année.

Les productrices et producteurs de pommes de la région des Basses-Laurentides qui offrent des activités agrotouristiques et d’autocueillette tout près des centres urbains sont regroupés dans un répertoire détaillé, accessible en ligne sur le site lapommeduquebec.ca/autocueillette. Les consommatrices et consommateurs peuvent ainsi facilement accéder aux fiches informationnelles des entreprises locales pour en apprendre davantage sur les variétés disponibles par verger et les autres commodités qui y sont offertes telles que les aires de jeux et de pique-nique, la restauration, les fermettes, et plus encore.

« Les Producteurs de pommes des Laurentides, en collaboration avec les organismes régionaux en agroalimentaire, ont mené un inventaire des entreprises pomicoles locales afin de mieux promouvoir leurs différents services. Ce partenariat a pour objectif de garantir une visibilité accrue et une plus grande accessibilité pour ces entreprises essentielles à notre économie locale. [...] Cette année, nous célébrons une récolte historique, la plus abondante des 15 dernières années. Nous vous invitons à découvrir le fruit de notre travail acharné, à soutenir l'achat local et à savourer nos pommes, qui sont d’une qualité exceptionnelle! », ajoute monsieur Alexandre Simard, président des Producteurs de pommes des Laurentides.

« L'autocueillette de pommes dans les Laurentides représente bien plus qu'une activité agrotouristique, c'est une tradition qui rapproche les citoyens de leurs producteurs locaux. Malgré les défis que nous rencontrons cette année, nos producteurs sont déterminés à offrir des expériences mémorables et des produits d'une qualité exceptionnelle. En choisissant les pommes du Québec, vous soutenez directement des familles d'ici et l'économie régionale. » - Stéphane Alary, président de la Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides

Soutenez les productrices et producteurs locaux, tout au long de l’année

Si la saison d’autocueillette demeure un moment fort de l'année, l'engagement envers les produits locaux ne doit pas s'arrêter là. Les pommes commerciales du Québec, identifiées par le sceau Pommes Qualité Québec, sont croquantes et disponibles à l'année dans les épiceries. En choisissant ces pommes, les consommatrices et consommateurs soutiennent non seulement l'agriculture locale, mais s’assurent aussi de savourer des fruits d'une qualité et d'une fraîcheur incomparables.

Saviez-vous que...