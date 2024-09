Le conseil de Rosemère invite la population à une collecte de sang

Le conseil municipal de Rosemère organise une collecte de sang qui débutera le 16 septembre et se termine le 19 septembre. La population est invitée à prendre rendez-vous afin d'y participer.

L'évènement aura lieu à Place Rosemère à la porte 4-Cour 640, Lundi 16 septembre et mardi 17 septembre, entre 10 h et 16 h, le mercredi 18 septembre, entre 10 h et 15 h 30, ainsi que le jeudi 19 septembre, entre 13 h 30 et 19 h.

Le conseil espère convaincre 150 donneurs de relever leurs manches, le temps d'un don de sang. « Il est important de se serrer les coudes pour maintenir à flot notre réserve de sang collective. En ce sens, la contribution de chaque personne qui brise la glace et prend rendez-vous est très importante. Je vous invite à faire comme moi lors de cette collecte », demande le maire de Rosemère Eric Westram.

Héma-Québec vous recommande de prendre rendez-vous avant de vous présenter à la collecte. Vous pouvez le faire facilement en ligne : www.hema-quebec.qc.ca/trois-facons-simples.fr.html ou par téléphone au 1 800 343-7264.

N’ayez crainte, relevez vos manches !

Si vous craignez l’aiguille, sachez que les gens sur place sont qualifiés pour encadrer cette expérience. Ils sauront vous rassurer, et vous ressentirez toute la fierté d’avoir donné.

Vous souhaitez vérifier si vous pouvez donner ?

Avant de se présenter à une collecte, il est toujours possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 847-2525 ou de consulter le site Web d’Héma-Québec au www.hema-quebec.qc.ca, section Donneurs > Sang > Puis-je donner?