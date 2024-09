L’Office des personnes handicapées du Québec félicite Blainville

Dans une lettre datée du 22 août 2024, l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) a félicité la Ville de Blainville pour la qualité de son Plan d’action à l’égard des personnes en situation de handicap.

L’OPHQ a notamment souligné le grand nombre de mesures contenues dans ce plan. Elle reconnaît les efforts de la Ville qui n’hésite pas à se questionner sur les obstacles rencontrés par les personnes handicapées et à apporter les ajustements nécessaires.

Rappelons qu’en 2022, l’administration de la mairesse Liza Poulin a formé un comité consultatif afin de bonifier son plan d’action annuel. Ce comité est constitué, entre autres, de citoyennes et citoyens vivant avec un handicap et de responsables œuvrant auprès de cette clientèle.

Les commentaires et suggestions de ses membres ont permis à la Ville d’améliorer l’accès aux bâtiments municipaux, aux vestiaires et salles de toilettes ainsi qu’aux activités de loisirs. De plus, la Ville a adhéré à la carte Accompagnement loisir et offre des activités gratuites aux proches aidants des personnes vivant avec un handicap.

Les réalisations retenues par l’OPHQ

Parmi les réalisations qui ont retenu l’attention de l’OPHQ, mentionnons la réservation d’une période de temps exclusif à la Maison enchantée pour les enfants à besoins particuliers lors de l’Halloween.

En 2024, d’autres aménagements ont été réalisés, soit l’ajout d’une baissière au trottoir du stationnement du centre Guy- Frigon et de marquage pour éviter que les automobilistes s’immobilisent devant cet accès.

« La Ville a également mandaté l’organisme AlterGo afin de visiter et d’évaluer cinq bâtiments municipaux. J’ai eu l’occasion de participer à cette tournée et de constater les améliorations à apporter. Les recommandations issues du rapport d’AlterGo nous aideront à prioriser les projets pour les prochaines années », a souligné le maire suppléant, Philippe Magnenat.

« Il faut être fier du chemin parcouru, de nos réalisations et de cette reconnaissance. Je remercie les employés qui ont travaillé à la réalisation de ce plan d’action et les personnes qui nous ont conseillés et guidés dans son élaboration. Maintenant, on se retrousse les manches et on travaille sur le plan d’action 2025 ! », a souligné Michèle Murray, conseillère déléguée à l’accessibilité universelle.