Deux Laurentiennes reçoivent une bourse de la Fondation pour l’alphabétisation

Deux Laurentiennes ont obtenu une bourse de 1 500 $ de la Fondation pour l’alphabétisation pour souligner leur persévérance académique. Il s'agit de Puja Jami, citoyenne de Saint-Jérôme et Fawzi Soltani de Saint-Eustache.

Pour une treizième année, la fondation souligne le courage et la détermination d’adultes ayant choisi de poursuivre leur parcours scolaire via la remise des bourses Retour réussite. Ce sont 20 bourses de 1500 $ qui seront remises lors du gala afin de soutenir ceux et celles qui souhaitent renforcer leurs compétences de base.

Puja, 18 ans, a traversé des défis importants en raison de sa difficulté à apprendre le français. Après avoir abandonné l’école à cause des obstacles linguistiques, elle a trouvé du soutien auprès de ses enseignants. Grâce à leurs encouragements et à sa persévérance, Puja a progressivement retrouvé confiance en elle et a pu améliorer ses compétences en français. Elle est déterminée à finir ses études malgré ses difficultés.

Tandis que Fawzia, arrivée d’Afghanistan en 2012, a commencé ses cours en avril 2023 pour améliorer son français. Ayant eu peu de scolarité en Afghanistan, apprendre à lire et à écrire représentait de grands défis pour elle puisqu’elle ne l’avait jamais appris dans sa langue maternelle. Son désir d’être capable d’aider ses enfants à l’école a motivé son processus d’apprentissage. Aujourd’hui, Fawzia sait parler, écrire et lire le français et elle continue de se pratiquer avec ses enfants et ses amis.

Dans le cadre de la Journée internationale de l’alphabétisation, la Fondation est heureuse de célébrer les lauréats issus de différentes régions du Québec qui ont tous progressé dans leur parcours de formation générale leur permettant d’améliorer leurs conditions de vie. Ils ont été sélectionnés en raison de leur parcours atypique, marqué par l’adversité. En effet, c’est leur force et leur détermination à aller au-delà des obstacles et à atteindre leur plein potentiel qui leur permettent de se démarquer