Fermetures en direction ouest autoroute 640 dans la nuit

Le gouvernement Legault semble s'éloigner de son engagement de créer 37 000 places subventionnées en garderie d'ici à mars de l'an prochain et d'assurer ainsi à tous les parents qui le demandent une place pour leur enfant. Selon les données les plus récentes du ministère de la Famille, plus de 5200 enfants se sont ajoutés à la liste d'attente au ...