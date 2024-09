Harcèlement au travail: la CNESST lance une campagne de sensibilisation

Les travaux de reconstruction et d’élargissement du pont Rivest à Repentigny sont maintenant terminés a annoncé le premier ministre du Québec, FrançoisLegault, la ministre de l’Enseignement supérieur et députée de Repentigny, Pascale Déry, et le maire de Repentigny, Nicolas Dufour. Les automobilistes et les usagers de la route pourront ...