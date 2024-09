Événement portes ouvertes dans les deux casernes de Blainville

Le Service de la sécurité incendie invite la population à participer à l’activité « portes ouvertes » qui se tiendra dans les deux casernes, soit la caserne 8, située à l’angle du boulevard de la Seigneurie et de la rue de la Mairie, et la caserne 7, située au 310, chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse. L’événement se déroulera le samedi 5 octobre, de 10 h à 15 h, beau temps, mauvais temps.

« Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette journée, notamment du maquillage, une glissade gonflable géante et la présence de notre mascotte Yvon Larosé », explique la mairesse Liza Poulin.

« Toujours un franc succès auprès de la population, l’activité portes ouvertes permet aux citoyens de se familiariser avec le métier de pompier, de manipuler de l’équipement, de voir les camions et d’obtenir de précieux conseils de l’équipe de prévention. C’est aussi l’occasion idéale pour favoriser un contact privilégié entre les pompiers et les citoyens », mentionnent les membres de la commission de la sécurité et des infrastructures, Stéphane Dufour et Patrick Marineau.

« C’est toujours une grande fierté pour toute notre équipe, de présenter aux gens les différentes spécialités sur le territoire et de faire connaître leur environnement de travail », souligne en terminant M. Claude Deschuymer, directeur du Service de la sécurité incendie de Blainville.