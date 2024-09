Inauguration de la rampe Paul-Desjardins de la Maison Lachaîne

C’est avec honneur, mais surtout avec une grande reconnaissance pour le militantisme de M. Paul Desjardins pour les droits des personnes handicapées que la Ville de Sainte-Thérèse a procédé, le vendredi 20 septembre, à l’inauguration officielle de la rampe Paul-Desjardins de la Maison Lachaîne en présence des membres de sa famille, d’amis et d’anciens collègues.

« C’est M. Desjardins qui m’a sensibilisé à la situation des personnes handicapées. Ensemble, nous avons manifesté pour que la Maison Lachaîne soit accessible aux personnes à mobilité réduite. C’est pourquoi je suis fier aujourd’hui de procéder à l’inauguration de la rampe Paul- Desjardins », mentionne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

M.Desjardins fut un citoyen impliqué et un joueur important pour la sensibilisation des obstacles rencontrés par les personnes à mobilité réduite, c'est pourquoi son nom est désormais gravé sur le verre afin que sa mémoire ne soit jamais oubliée.

À propos de M. Paul Desjardins

C’est le 22 décembre 1974, lors d’une partie de hockey à l’aréna de Sainte-Thérèse qui opposait le club de hockey bantam intercité de Sainte-Thérèse à l’équipe de Saint-Jérôme que M. Desjardins a subi une grave chute, qui l’a laissé paralysé des membres inférieurs. Cet accident n’a aucunement réduit sa combativité puisqu’il s’est impliqué à différents niveaux en faveur des personnes handicapées.

En plus de se battre jusqu’au bout, sans jamais abandonner, pour cette cause en laquelle il croyait tant, M. Desjardins fut impliqué à titre d’agent de développement à l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides, mais aussi comme président de Parasports Québec. Il a œuvré durant plus de trente ans au développement de services aux personnes en perte d’autonomie, à la naissance du transport adapté dans la région en plus de contribuer à la mise en place de sports et de loisirs, ce qui a permis de donner naissance au Carrefour accès loisirs. Il fut également bénévole au sein de plusieurs organismes, dont Loisirs Laurentides, le Fonds de l’athlète des Laurentides et l’Association québécoise des sports en fauteuil roulant.

M. Desjardins s’est aussi impliqué en politique municipale alors qu’il s’est porté candidat à l’élection de 2009 dans le district Chapleau sous la bannière du parti Vision Action Sainte- Thérèse, puis en 2013, à titre de candidat indépendant dans le district Chapleau. Il est décédé le 26 janvier 2014.