Départ du président-directeur général adjoint du CISSS des Laurentides

Sylvain Pomerleau quitte ses fonction de président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides. Julie Delaney et son équipe continueront à s'occuper des dossiers.

Le CISSS assure que l’organisation d’une offre de soins et services variée, de qualité et de proximité demeure une priorité.

« Je tiens à remercier Sylvain Pomerleau pour le travail réalisé au cours des dernières années. Je lui souhaite une bonne continuité dans la poursuite de sa carrière », a déclaré Julie Delaney.

Pour planifier la relève à cette fonction, un processus de sélection devra s’orchestrer. Rappelons que, selon la législation en vigueur, une nomination au poste de PDG adjoint relève d’une décision du Conseil des ministres.

Le CISSS des Laurentides regroupe des hôpitaux, des CLSC, des centres d’hébergement, des centres de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation, des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme, des centres de réadaptation en déficience physique et des centres de réadaptation en dépendance. Le CISSS des Laurentides, c’est plus de 100 installations et une grande famille d’experts au service de la santé et du bien-être de la population.