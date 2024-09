Fermeture de nuit de l'autoroute 25 entre Laval et Terrebonne

Du 30 septembre au 3 octobre des travaux de correction de surface sur l'autoroute 25 seront effectués entre les boulevards Moody (route 337) et des Mille-Îles durant la nuit obligeant l'installation d'entraves.

Ainsi, le 30 septembre, de 19 h 30 à 4 h le lendemain , les voies sur l’autoroute 25, dans les deux directions, entre la route 344 (boulevard des Seigneurs) et le boulevard des Mille-Îles, les bretelles menant de la route 337, de la route 344 et du boulevard Paquette à l’autoroute 25, en direction sud et la sortie no21 Île Saint-Jean, à Terrebonne, de l’autoroute 25, en direction sud seront fermées.

Les 1er, 2 et 3 octobre, de 19 h 30 à 6 h le lendemain, les voies sur l’autoroute 25, dans les deux directions, entre la route 344 (boulevard des Seigneurs) et le boulevard des Mille-Îles, les bretelles menant de la route 337, de la route 344 et du boulevard Paquette à l’autoroute 25, en direction sud, la sortie no21 Île Saint-Jean, à Terrebonne, de l’autoroute 25, dans les deux directions, les bretelles menant des boulevards des Mille-Îles et J-S-Archambault à l’autoroute 25, en direction nord et la la sortie no22 Est R-344 Est/Terrebonne (centre-ville)/Boul. des Seigneurs, à Terrebonne, de l’autoroute 25, en direction nord.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire et signifiés à l’aide de panneaux. Ces travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques défavorables.

Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511.