La Ville de Sainte-Thérèse accueille ses nouveaux résidents

La Ville de Sainte-Thérèse invite les nouveaux citoyens, de même que tous les résidents souhaitant obtenir plus d’information sur les différents services municipaux, à participer à la Matinée des nouveaux résidents. Cet événement se déroulera le dimanche 20 octobre, de 10 h à 12 h, à la bibliothèque municipale (150, boul. du Séminaire).

Les citoyens auront la chance d’y rencontrer le maire, les conseillers et les employés municipaux, qui leur présenteront les nombreux services, activités et événements. Ce sera également une excellente opportunité de découvrir les divers services en ligne, dont le nouvel Espace citoyen, un portail Web permettant d’être connecté à la Ville et de recevoir les avis municipaux. De l’information et de l’accompagnement pour l’inscription seront d’ailleurs offerts sur place.

Les nouveaux résidents pourront également obtenir leur Cartecitoyen. Dorénavant disponible en version numérique, celle-ci offre une foule d’avantages, incluant : l’accès gratuit à la piscine du parc Richelieu en été, au stade d’athlétisme Richard-Garneau et au Parc du Domaine Vert, l’inscription aux activités, l’abonnement à la bibliothèque et bien plus encore. Il suffit d’apporter une pièce d’identité par membre de la famille (carte d’assurance maladie pour les enfants) et une preuve de résidence.

Du café, de la limonade et des viennoiseries seront servis gratuitement durant la matinée. De plus, les visiteurs courront la chance de gagner un certificat-cadeau d’une valeur de 100 $ dans le commerce thérésien de leur choix. Un tirage sera effectué à la suite de l’événement.

« En mon nom et au nom de mes collègues du conseil municipal, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue dans votre nouvelle ville! Avec la qualité de ses services et sa vie culturelle généreuse, Sainte-Thérèse est un endroit où il fait bon vivre. Chaque année, nous sommes fiers d’accueillir de nouveaux Thérésiens et Thérésiennes sur notre territoire. Nous vous attendons en grand nombre à cette rencontre conviviale et avons hâte de faire votre connaissance! » souligne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.