Attention aux arnaques pendant les soldes d'Amazon Prime

Le chantier visant le réaménagement et l’asphaltage de la route 335 (boulevard Sainte-Anne), entre la montée Laramée et la rue Therrien a débuté hier. S’échelonnant jusqu’en 2026, ces travaux visent à renforcer la sécurité et à favoriser la mobilité active dans ce secteur, qui a connu une forte croissance démographique au cours des ...