Le réaménagement de la route 335 à Sainte-Anne-des-Plaines

Le chantier visant le réaménagement et l’asphaltage de la route 335 (boulevard Sainte-Anne), entre la montée Laramée et la rue Therrien a débuté hier.

S’échelonnant jusqu’en 2026, ces travaux visent à renforcer la sécurité et à favoriser la mobilité active dans ce secteur, qui a connu une forte croissance démographique au cours des vingt dernières années. Il s’agit d’un projet conjoint du Ministère et de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines estimé à environ 12 M$, dont 77 % sont assumés par le Ministère. Ce dernier est d’ailleurs maître d’œuvre des travaux.

« Il était primordial pour notre gouvernement d’intervenir pour renforcer la sécurité sur la route 335, qui est à cet endroit la rue principale du noyau villageois de Sainte-Anne-des-Plaines. Par ailleurs, nous allons en profiter pour bonifier l’offre de transport actif, en aménageant des feux pour piétons et une piste cyclable. Nous sommes déterminés à rendre nos routes plus sécuritaires, pour tous les usagers de la route et dans toutes les régions du Québec », indique Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Il est important que le secteur soit adapté en fonction de la réalité d'aujourd'hui. La Ville de Sainte- Anne-des-Plaines a connu un essor important, au cours des dernières années, et le réaménagement de son centre-ville arrive à point. Ce projet est le fruit d'un travail collectif et d'efforts concertés de nombreux acteurs. Nous en verrons le résultat dans quelques mois, aussi suis-je fière de contribuer à cette avancée pour notre communauté », ajoute Lucie Lecours, députée des Plaines

« Malgré les impacts importants qu’auront ces travaux sur le quotidien de nos citoyennes et citoyens durant ces prochains mois, c’est avec beaucoup de soulagement que nous accueillons cette nouvelle. Enfin, les travaux débutés il y a plusieurs années pour embellir, sécuriser et améliorer notre centre- ville se feront! Toute l’équipe de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines est prête à accompagner non seulement nos résidents et les visiteurs dans leurs déplacements sur notre territoire, mais aussi toute la communauté d’affaires afin que ces travaux aient le moins d’impacts négatifs au quotidien », termine Julie Boivin, mairesse de Sainte-Anne-des-Plaines