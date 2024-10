La Maison des aînés de Blainville accueille une seconde vague de résidents

La Maison des aînés et alternative (MDAA) de Blainville, inaugurée en janvier, vient d'accueillir une deuxième vague de résidents. Ainsi, 48 places sont actuellement comblées sur une possibilité de 72.

Bien qu'il s'agisse d'une Maison des aînés, elle est unique dans la région des Laurentides. Comparativement aux autres, elle est compartimentée en deux sections : la maison alternative et la maison des aînés. La première section compte 48 places et accueille des adultes présentant une déficience physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme et des besoins importants de soutien quotidien. Il est prévu d'ajouter dans les prochains mois 24 personnes aînées qui sont en très grandes perte d'autonomie et qui présentent également une déficience physique ou une déficience intellectuelle.

« L’ouverture progressive de la MDAA de Blainville, entamée en janvier dernier, a facilité l’adaptation du personnel à ce nouvel environnement de travail en plus de permettre un accueil optimal des résidents. L’ouverture de ces 72 places, dont 48 places réservées pour une clientèle adulte ayant des besoins spécifiques, est un ajout significatif pour notre région. Je tiens d’ailleurs à remercier l’ensemble des personnes qui a contribué à la réalisation de ce projet ainsi qu’aux familles des résidents pour leur implication dans la vie de la MDAA de Blainville », déclare Julie Delaney, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.

Rappelons que les Maisons des aînés (MDA) et MDAA sont construites dans l’optique de recréer l'environnement d'un domicile, offrant aux résidents et à leurs proches un milieu de vie à dimension humaine.

Au cours des derniers mois, les Laurentides ont inauguré quatre MDA en plus de la MDAA de Blainville. Ces nouvelles installations s’ajoutent aux centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) déjà existants sur le territoire et permettent de rehausser le nombre de places d’hébergement pour mieux répondre aux besoins.