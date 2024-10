MRC des Laurentides et Cap Sud 66 un beau jumelage international

Dans la poursuite du partenariat initié il y a un an avec Cap Sud 66, l’agence d’attractivité de Perpignan Méditerranée Métropole, la MRC des Laurentides avait le plaisir d’accueillir sur son territoire ses représentants.

Au programme : rencontre des élus et acteurs clés du territoire, échange des visions respectives sur les défis auxquels nous faisons face et des solutions innovantes, préparation d’un plan d’actions commun pour mutualiser nos compétences et participation au Sommet International de l’Innovation en Villes Médianes.

Une délégation d’une quinzaine de personnes, représentée par des chefs d’entreprises et des élus de Perpignan et ses environs, sont venus explorer la région début octobre. Accueillie par les élus et la direction de la MRC des Laurentides et de la Corporation économique de la MRC (CDE), les objectifs de ces rencontres étaient multiples : faire de ce maillage international une opportunité pour s’inspirer des bonnes pratiques transatlantiques, promouvoir des solutions exportables pour faire face aux enjeux du changement climatique dans des régions de villégiatures telles que les nôtres ayant une activité économique de récréotourisme prédominante, aider les entreprises à se développer au niveau international et encourager nos jeunes pousses pour le développement d’entreprises à un niveau international.

A cet effet, accompagnée par IVEO et la CDE, l’objectif de la visite en terres québécoises a été atteint puisque la délégation a pu rencontrer de nombreuses entreprises et leaders du milieu touristique et échanger sur les façons de faire (Tourisme Tremblant, Association de villégiature Tremblant, Station Mont Tremblant, Sentier des cimes, Gourmet Sauvage, Synergie Laurentides, Mont X et ses jeunes entreprises en démarrage, La Manufacture Laurentides et ses incubés) ainsi que nos spécialistes en environnement, en évaluation foncière, en gestion des terres publiques, etc.

« Notre savoir-faire, nos innovations et notre capacité à se mettre en action et de réaliser des mandats de façon concertée impressionnent. De notre côté, nous avons pu découvrir une équipe chevronnée et des entreprises innovantes pouvant venir en aide à notre industrie récréotouristique et s’en inspirer. Les changements climatiques amènent de grands défis et nous explorons des solutions d’ici et d’ailleurs » souligne le préfet de la MRC des Laurentides, Marc L’Heureux.

Des solutions innovantes au service des villes et municipalités

Évènement incontournable de l'innovation municipale, la délégation de Perpignan et la MRC des Laurentides ont participé ensemble au Sommet International de l’Innovation en Villes Médianes (SIIVIM) organisé à Drummonville début octobre. Ces deux partenaires souhaitent avant tout aider leurs entreprises respectives à se développer et innover sur leur territoire mais aussi faciliter le partage d’innovation entre jeunes entreprises.

Ce jumelage transatlantique s’inscrit dans une vision de partage des savoirs et connaissances. La MRC des Laurentides s’est ainsi engagée à accueillir des étudiants de l’université de Perpignan au sein de son service d’évaluation foncière pour leur prochain stage.

« Dans le cadre d'une collaboration internationale, la MRC des Laurentides n'aurait pu espérer avoir meilleur jumelage qu'avec Perpignan Méditerranée - Cap Sud 66! Le partage des défis communs, des initiatives et des innovations nous inspirent et engendrent d'intéressantes opportunités. Comme me l'a si gentiment souligné un membre de la délégation : ce qui nous caractérise? Compétence et simplicité!» affirme Nancy Pelletier, directrice générale de la MRC des Laurentides.

« Notre objectif est de renforcer les liens entre nos territoires en mettant en place des projets collaboratifs qui bénéficieront à nos communautés respectives. Nous sommes convaincus que ce jumelage ouvrira la voie à de nombreuses opportunités économiques, culturelles et touristiques. » soulignent les élus à la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, Whueymar Deffradas et Francis Alis.