On procède au changement d'heure dans la nuit du 2 au 3 novembre

À deux heures du matin, le dimanche 3 novembre, le Québec passera à l'heure d'hiver, ainsi nous reculerons d'une heure.

C'est ce que l'on appelle l'heure « normale ». Pour les plus chanceux qui ne travaillent pas de nuit ou qui n'ont pas d'enfants, ils auront une heure de plus pour profiter des bras de Morphée. Toutefois, cela veut dire que les soirées perdront en clarté.

Abolition du changement d'heure ?

La semaine dernière, le gouvernement caquiste a annoncé lancer une consultation auprès de la population québécoise sur la possibilité de bannir le changement d'heure qui se déroule deux fois par année.

Mentionnons que depuis 1966 la Saskatchewan a cessé de changer son heure, tandis que depuis 2020, le Yukon a pris la même décision.

Les Québécois peuvent aller répondre au court questionnaire en ligne jusqu'au 1er décembre.

« Chaque année, le changement d'heure suscite des débats et soulève des questions. Cette pratique qui date de la Première Guerre mondiale a des impacts importants sur le quotidien des Québécoises et des Québécois. Le temps est venu de réfléchir à la possibilité d'abolir le changement d'heure et de garder une seule et même heure toute l'année. Cette consultation publique nous permettra de connaître la position de la population afin de prendre la meilleure décision pour le Québec. » , indique Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

Notons qu'au départ, le changement d'heure avait été pensé pour économiser l'énergie. Ce rituel est instauré pour la première fois en 1916 en Allemagne et, deux ans plus tard, au Canada.

Vérification des détecteurs de fumée

Le changement d'heure est toujours une bonne occasion pour vérifier ses avertisseurs de fumée. Chaque année, on déplore de nombreuses pertes de vie humaine à la suite d'absence ou de mal fonctionnement de détecteurs.

Comment le vérifier ?

Pour ce faire, il suffit d’appuyer sur le bouton d’essai quelques secondes pour entendre le signal sonore. Si l’avertisseur de fumée est relié à un centre de télésurveillance, il faut d’abord prévenir son fournisseur avant de faire le test. Chaque semaine, il faut s’assurer que le voyant lumineux indiquant le bon fonctionnement de l’appareil est allumé. Pour un modèle à alimentation électrique, il faut vérifier l’état des câbles d’alimentation et les connexions. Il faut mettre à l’essai les avertisseurs et s’assurer que l’interconnexion et l’alimentation de secours fonctionnent normalement. Pour éviter des déclenchements inopportuns, éviter de placer les avertisseurs près des appareils de cuisson, d’un endroit poussiéreux, d’une salle de bain, d’un ventilateur, etc.

Conseils d'entretien