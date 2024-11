Le radon, deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme

Saviez-vous que le radon dans les habitations était la deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme ? C'est ce qu'indique la Direction de Santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides en ce mois de sensibilisation sur le sujet.

Le radon est un gaz radioactif cancérigène d’origine naturelle qui provient de la désintégration de l’uranium présent dans la croûte terrestre. À l’extérieur, il ne présente aucun danger, car il se dilue rapidement dans l’air ambiant. Lorsqu’il s’infiltre dans les maisons, surtout par les fondations, il peut s’accumuler et atteindre des concentrations qui peuvent entraîner un risque pour la santé.

Passez-vous beaucoup de temps dans votre sous-sol? Saviez-vous que le radon peut y être présent?

Certains d’entre vous ont créé un bureau au sous-sol, tandis que d'autres y ont aménagé une chambre d'enfant. Comme le radon est invisible, inodore et impossible à détecter par les sens, il est donc essentiel de vous assurer que la concentration de radon dans votre maison ne dépasse pas le seuil recommandé.

L’exposition à un taux élevé de radon dans l’air intérieur accroît le risque de cancer du poumon. C’est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme et la première cause chez les non-fumeurs. Au Québec, de 10 à 16 % des décès par cancer du poumon sont associés au radon. Il s’agit de plus de 1000 décès par année.

Mesurer la concentration du radon pour vous protéger

La façon la plus simple de connaître la concentration dans votre habitation est de faire un test à l’aide d’un appareil de mesure appelé dosimètre. Vous pouvez le faire vous-même ou encore faire appel à un professionnel en mesure de radon. Si le résultat du test montre une concentration élevée de radon dans votre maison, il est possible d’effectuer des travaux correctifs.

Pour plus d’informations sur le radon, comment se procurer un dosimètre recommandé et rendre votre résidence sécuritaire, consultez santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/environnement/radon.