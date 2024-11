La Ville de Lorraine invite les personnes aînées à prendre parole

La Ville de Lorraine lance un appel aux aînés lorrains à contribuer à la mise à jour de la politique Municipalité amie des aînés (MADA) et de la famille. Cette consultation publique sous forme de Café-causerie se tiendra le 26 novembre, de 13 h à 16 h, au Centre culturel Laurent G. Belley.

« Connaître les priorités de notre population est primordial pour nous et pour façonner la Ville de demain. Les idées et les visions qui émergent de différentes consultations publiques nous permettent de réfléchir et de mettre tout en œuvre pour offrir un milieu de vie qui correspond aux aspirations de nos citoyen (ne) s. », mentionne Lyne Rémillard, conseillère municipale responsable du comité des communications et de la participation citoyenne et représentante à la Commission des aînés et de la famille.

Les aînés présents lors de l’activité pourront s’exprimer en participant à des tables rondes sur plusieurs thématiques telles que les infrastructures municipales, la qualité de vie, le transport, la participation sociale, les loisirs, l’inclusion, les communications, la santé et la sécurité. Ce Café-causerie compte sur une mobilisation citoyenne importante afin d’élaborer un plan structuré qui guidera la réalisation de la nouvelle politique MADA et de la famille de Lorraine.

Rappelons que lors de la traditionnelle Fête de la famille de Lorraine, le 24 août dernier, les familles ainsi que les enfants étaient invités à faire entendre leur voix à travers différentes tables thématiques et un atelier de créativité.

« Il est essentiel d’inclure toutes les Lorraines et tous les Lorrains dans ce processus de révision de notre politique. Bien que la Fête de la famille ait touché un bon nombre d’enfants et de familles, les personnes aînées font aujourd’hui partie intégrante des familles et enrichissent souvent le dialogue en apportant des opinions liées aux expériences que les jeunes n’ont pas encore vécues », souligne Martine Guilbault, conseillère municipale et représentante du conseil municipal à la Commission des aîné(e) s et de la famille.

Les citoyens peuvent s’inscrire au Café-causerie en ligne via le lorraine.ca ou par téléphone au 450 621-8550, poste 275. La date limite pour s’inscrire est le 20 novembre 2024.